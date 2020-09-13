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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزي
زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر للكيماويات الدوائية في القليوبية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.


واستعرض "توفيق"، نموذج للموقع العام للشركة، وتفقد معرضًا يضم أبرز منتجات الشركة ومنها خامات دوائية ومحاليل وريدية ومستحضرات طبية ومنتجات بيطرية.




وعقد اجتماعا مع مجلس إدارة شركة النصر، بحضور الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للشركة والنشاطات الصناعية التي تعمل بها، وأبرز التحديات الراهنة، وبحث سبل تطوير الشركة والرؤى والمقترحات في هذا الشأن.


ووجه الوزير بضرورة الاستعانة باستشاري عالمي ذي خبرة في المجال الصناعي للشركة لتقييم الموقف الحالي للمصانع وتحديد احتياجات التطوير المطلوبة والمجالات الصناعية الواجب التوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى شركات الأدوية التابعة.


وأكد أهمية التوسع في نشاط تصنيع الخامات الدوائية لتقليل الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير للخارج، خاصة للدول الأفريقية، مشددا على الاهتمام بتسويق منتجات الشركة من خلال وحدة التسويق المركزي بالشركة القابضة.


وقام الوزير بجولة تفقدية في مصانع الشركة والوحدات الإنتاجية المختلفة، ومنها مصانع إنتاج الخامات الدوائية والمحاليل الطبية الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، مشيدا بجهود العاملين.
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية.. صور
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية.. صور
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