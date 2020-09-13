هل يرحل إيهاب جلال.. أزمة مالية طاحنة تحاصر مصر المقاصة

طالب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، إدارة ناديه بسرعة حل الأزمة المالية، التى تحاصر الفريق فى الوقت الحالى، حتى لا تؤثر سلبا على مشوار المقاصة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.









ويعانى فريق المقاصة من أزمة مالية طاحنة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم صرف مستحقات اللاعبين لفترة زمنية كبيرة، بجانب عدم توافر المكافآت الخاصة بالفوز بالمباريات، وهو الأمر الذى أدى إلى وضع الجهاز الفنى للمقاصة فى حرج كبير مع اللاعبين، بعد الوعود المتكررة بحل الأزمة وصرف جزء من المستحقات.











وشهدت الأيام الماضية ضغوطات كبيرة من قبل إيهاب جلال ومعه وليد هويدى، مدير الكرة، على اللاعبين، من أجل غلق ملف المستحقات بشكل مؤقت والتركيز فى المباريات التى يخوضها الفريق بالدوري، نظرا لموقف الفريق الصعب بجدول ترتيب الدوري الممتاز وتواجده فى المنطقة غير المستقرة بالجدول، وهو ما انصاع إليه اللاعبون فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمعهم مع جلال وهويدي.









ويرى إيهاب جلال أن الوقت حان لصرف المستحقات للاعبين، خاصة بعد الانتصارات المتتالية الأخيرة للفريق على حساب الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وطنطا والوصول إلى النقطة 33 والتقدم للمراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري، وطالب جلال بصرف جزء من المستحقات خلال الأسبوع الجارى.







على الجانب الآخر، طالب إيهاب جلال لاعبيه بإغلاق صفحة الفوز على طنطا من أجل التركيز فى المباراة المقبلة أمام إف سي مصر والمقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز.



ويرى جلال أن مباراة إف سي مصر ستكون صعبة نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق المنافس بجدول ترتيب الممتاز، مطالبا الجميع بالتركيز الكامل فى الإعداد للمباراة.



وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت دخول بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتوليه تدريب الفريق فى الوقت الحالى وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم الكروى الجارى بسبب النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى الآونة الأخيرة وتلقيه 3 هزائم متتالية بمسابقة الدوري الممتاز.



وطالب إيهاب جلال مهلة قصيرة من الوقت لحسم موقفه من عرض بيراميدز الرسمي بالرحيل عن المقاصة في الوقت الحالي، وتولى تدريب الفريق واستكمال الموسم الكروي معه، وبالفعل بدأ إيهاب جلال يتحدث مع مسئولي المقاصة بشأن عرض بيراميدز وإمكانية الرحيل في الوقت الحالي وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، خاصة أنه يرى أن مهمته نجحت مع المقاصة بعد الوصول إلى النقطة 33 وضمان البقاء بمسابقة الدوري.



