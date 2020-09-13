مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي، بناحية كوم العرب دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يُفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربى بناحية كوم العرب دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة المدعو "عربى. م"، ٤٨ عامًا، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة "منتصر. ا - ٢٢ عامًا - عامل".





وتوفي إثر الحادث أحد مُستقلي الدراجة البخارية، "خالد .م"، ١٧ عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأصيب قائدها باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمات بالرأس.





وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى والمُصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.