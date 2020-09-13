AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
جثه
جثه
Advertisements
لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق الصحراوي الغربي، بناحية كوم العرب دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج. 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يُفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربى بناحية كوم العرب دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة المدعو "عربى. م"، ٤٨ عامًا، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة "منتصر. ا - ٢٢ عامًا - عامل". 

وتوفي إثر الحادث أحد مُستقلي الدراجة البخارية، "خالد .م"، ١٧ عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأصيب قائدها باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكدمات بالرأس.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى والمُصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل وإصابة آخر في تصادم بسوهاج

مصرع موظف وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

مصرع عامل اصطدمت درجته البخارية بشجرة في سوهاج

مصرع عامل وإصابة تلميذ إثر تصادم قطار بهما

ترشيحاتنا

الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك لهذا السبب

منشط جنسي.. عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجآة عن فوائد المانجو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 -9- 2020 والقنوات الناقلة

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

بعد مرضها بالسرطان .. فنانة عمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مجربتوش.. فوائد مدهشة لـ زيت جوزة الطيب على الصحة

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

تعرف على آخر تطورات لقاح أوكسفورد.. والموعد الجديد لانتهائه