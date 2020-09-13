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فن

على الشاطئ.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
ريم مصطفي
ريم مصطفي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة على الشاطئ حيث كانت تشاهد البحر وعلقت قائلة: "اضحك بعينيك ، احتضن بروحك وابتسم بقلبك".

وتألقت ريم مصطفى بإطلالة صيفية، مرتدية فستانًا مكشوفًا من الظهر باللون الأبيض يحمل النقوشات بالنجوم السوداء.

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.
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