القليوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت محافظة القليوبية 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز ومدن الخانكة والقناطر الخيرية وبنها وكفر شكر.







واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 728 حالة إصابة، والعبور 174 حالة والقناطر الخيرية 629 حالة.



فيما سجلت مدينة بنها 2450 حالة وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1036 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 460 حالة إصابة.



وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد أجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ.



وتابع وكيل الوزارة خلال جولة الاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.



من ناحية أخرى سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا هي العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى عند 9314 حالة إصابة.