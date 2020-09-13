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محافظات

صحة الشرقية تستقبل رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة لمتابعة سير العمل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:27 م
صحة الشرقية تستقبل
صحة الشرقية تستقبل رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة
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محمد الطحاوي

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة سعاد عبد المجيد مساعد وزيرة الصحة رئيس قطاع شئون الأقاليم بالوزارة، والفريق الإشرافي المرافق لها، من رؤساء الإدارات المركزية بالقطاع، اليوم الأحد ،بمكتب وكيل الوزارة.


تم مناقشة خطة العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وتم استعراض الموقف الصحي الحالي بالمحافظة.

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وأوضحت رئيس القطاع بأن هذه الزيارة تهدف إلي تحسين الأداء الإشرافي وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، حيث ستقوم رئيس القطاع والفريق المعاون لها، بالمرور على مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية، من الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، والمستشفيات بالمحافظة، للوقوف علي أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه انتظام سير العمل، ومعالجة أي قصور في أداء الخدمة الطبية.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه سيتم عقد إجتماع غدًا، مع مديري العموم، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، بمركز التعليم الطبي المستمر بالأحرار، لمناقشة تقارير المرور، وعرض ما بها من إيجابيات وسلبيات، وخطة المديرية في الإشراف والمتابعة على وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات بالمحافظة.

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