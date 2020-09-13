وادي دجلة يعلن ضم لاعبي الاسكواش كريم عبد الجواد وروان العربي

أعلنت مجموعة أندية وادي دجلة عن انضمام كريم عبد الجواد، لاعب الإسكواش المصنف الثالث على مستوى العالم.





شارك اللاعب كريم عبد الجواد في العديد من البطولات الدولية، كما فاز بالعديد من الألقاب منها بطولة العالم المفتوحة للاسكواش، ليصبح بذلك ثالث مصري يفوز ببطولة العالم، كما حاز كذلك على بطولة قطر كلاسيك الدولية وبطولة الأهرام الدولية، وحصد المركز الثاني في بطولة هونغ كونغ الدولية، ليكون من أقوى المرشحين بالفوز بالبطولات القادمة.





وأعرب اللاعب كريم عبد الجواد،" عن سعادته بالانضمام إلى صفوف وادى دجلة،مشيرا إلى أنه يعد النادي رقم واحد في مصر في رياضة الإسكواش، لما يوفره من دعم كامل لكافة لاعبيه لمساعدتهم في حصد البطولات والألقاب.





وأضاف عبد الجواد:"جميعنا يدرك أن السر في التفوق والإستمرارية في حصد البطولات، ليس بالأمر الهين. ومع ذلك نرى كيف استحوذ لاعبوه على العديد من الألقاب العالمية والمحلية، وهذا يدل على مدى الإحترافية التي يتعامل بها القائمين على رياضة الإسكواش في النادي"."





وقال كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش و رئيس أكاديمية وادى دجلة درويش للاسكواش، "إننا في وادى دجلة، وضعنا هدف دعم وإعداد اللاعبين المصريين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي كأولوية لدينا ليقودوا الرياضة المصرية، وهو بالفعل ما أثبتته ريادة أندية وادى دجلة في الإسكواش، حيث يشارك العديد من النجوم وأبطال وادى دجلة من المصنفين في المراكز الأولى على مستوى العالم، ونتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية الكبيرة مستقبلًا".





وأضاف "نحرص على ضم أمهر اللاعبين والمواهب الواعدة في مجال الألعاب الفردية واعداد وتأهيل المزيد من الأبطال في رياضة الاسكواش للمنافسة في مزيد من البطولات المحلية والعالمية، ما يجعل من أندية وادي دجلة مجتمع الأبطال".





كما أعلنت وادي دجلة عن انضمام لاعبة الإسكواش روان العربي المصنفة رقم 15 على مستوى العالم، والتي شاركت في العديد من البطولات الدولية، وفازت بالعديد من الألقاب، والتي انضمت إلى جولة PSA العالمية في عام 2016 ورفعت لقبها الأول في PSA World Tour ، و فازت على ميلاني لو على مدار ثلاث مباريات لتضمن بطولة Gauteng Open في سن الخامسة عشر. ثم فازت العربي على "لو" مرة أخرى في بطولتها الثانية عندما رفعت جائزة Keith Grainger Memorial UCT Squash Open لتحصد ألقاب متتالية.. كما فازت ببطولة فيرجينيا للاسكواش في ريتشموند المفتوحة بالفوز على نيكول بنيان في ثلاث مباريات في النهائي. ثم فوزها في بطولة شارلوتسفيل المفتوحة على دانييل ليتورنو لتحرز اللقب في خمس مباريات.





وحصدت العربة أربعة ألقاب في أول عامين لها في جولة PSA العالمية، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في كل من بطولة مونتي كارلو كلاسيك وبطولة رئيس هيئة الأركان الدولية لبطولة الإسكواش للسيدات، في نهاية عام 2017، قبل أن تصل إلى نفس المرحلة من كل من نادي أدنبرة الرياضي المفتوح في بداية 2018.





جدير بالذكر أن أكاديمية وادي دجلة درويش للاسكواش تضم أكثر 2500 لاعب ولاعبة من أعضاء النادي، لتعد بذلك أكبر أكاديمية وقاعدة لممارسة الاسكواش على مستوى العالم.