وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة استعدادات بطولة العالم لليد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، وذلك في اطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها الوزير باللجنة المنظمة وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية للبطولة.





وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية على كل المستويات الإنشائية والتطويرية والتنظيمية والتسويقية وآخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة.





واستعرض الكابتن حسين لبيب خلال الاجتماع الجوانب التظيمية والمالية الخاصة ببطولة كأس العالم لليد والمقرر والتي تستضيفها مصريناير ٢٠٢١.





كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة وفعاليات المباريات.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كل الأعمال في توقيتاتها المحددة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.