AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة استعدادات بطولة العالم لليد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:45 م
اجتماع وزير الرياضة
اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد
Advertisements
ريهام بكير
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ،  وذلك في اطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها الوزير باللجنة المنظمة وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية للبطولة.

وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية على كل المستويات الإنشائية والتطويرية والتنظيمية والتسويقية وآخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة.

واستعرض الكابتن حسين لبيب خلال الاجتماع الجوانب التظيمية والمالية الخاصة ببطولة كأس العالم لليد والمقرر والتي  تستضيفها مصريناير ٢٠٢١.

كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة وفعاليات المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كل الأعمال في توقيتاتها المحددة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبحث استعدادات المونديال.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ٢٠٢١

طالب بإنهاء الأعمال في توقيتاتها.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١

لمتابعة استعدادات البطولة.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لمونديال العالم لليد 2021

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل قرعة المونديال.. وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد

عمر خيرت يحيي حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد فى مصر

3.2 مليار جنيه لإنجاز صالات جديدة لـ مونديال اليد 2021.. وزير الرياضة: الشكر والتقدير للرئيس السيسي لتقديمه كل أوجه الدعم لإخراج حدث يليق بمكانة مصر.. سفح الأهرامات يستضيف مراسم القرعة 5 سبتمبر

ترشيحاتنا

بعد الزفاف بساعات .. انتحار عريس مسموما والعروس تلحق به

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار الرحيل

دعاء الرسول الذي لا يرد.. احرص عليه يوميًا لتحقيق ما تتمنى

وزير الدفاع يكرم سيدة القطار والمجند .. ويؤكد: أعطت أروع الدروس فى التفاني والعطاء

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

هل يقبل الوضوء بالمسح على الجورب الشفاف؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

خاص .. كريم فؤاد على رادار الأهلي وخطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

سيد عبد الحفيظ مستمر في منصبه بالأهلي الموسم المقبل

أحمد شوبير يسخر من مروجى السحر فى الدوري

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

حرب جنش وأبو جبل .. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

الملك يتوهج .. الفيفا يتغزل فى محمد صلاح بعد هاتريك الافتتاح ودعم مؤمن زكريا

بطل الهاتريك.. محمد صلاح يفرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية

مخطط مختار مختار.. تفاصيل الساعات الأخيرة في الإنتاج الحربي قبل مواجهة الزمالك

صديق كومان: برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح.. واللاعب يفكر في الرحيل عن ليفربول

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار الرحيل

غضب عارم في المقاصة.. تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وموقف المدير الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بعيد زواجهما الثاني .. صور

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

الشعر الأحمر .. علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا |صور