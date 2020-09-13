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أخبار البلد

وزيرة التضامن تسلم المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات لهم.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:38 م
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم
سلمت نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة  شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى  إطار الحرص على تقديم خدمات  بعد العلاج المجاني  والدمج المجتمعى للمتعافين.

مثل  مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا، محل كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية وشبكات بالقاهرة  بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج  الإدمان وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج  المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع لافتة إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين  من بنك ناصر الاجتماعىّ  بلغت ما يقرب من 3  ملايين و460 ألف جنيه حتى الآن.

جاء ذلك خلال افتتاح  الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات  ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول  الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى  العلاقات الأسرية.
وزيرة التضامن تسلم المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات لهم.. صور
وزيرة التضامن تسلم المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات لهم.. صور
وزيرة التضامن تسلم المتعافين من إدمان المخدرات قروضا لإنشاء مشروعات لهم.. صور
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