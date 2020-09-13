إيمان شوقي: كندا كانت المنافس الأقوى للأزهر في مسابقة ريادة الأعمال العالمية.. فيديو وصور

قالت إيمان شوقي خريجة كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والمسئولة عن لجنة تقديم المشروع بفريق إيناكتس الأزهر، إنها وفريقها واجهوا تحديات كبيرة نظرا لكبر حجم المسئولية التي كانت على عاتقهم في المسابقة.





وأضافت إيمان شوقي، في ندوة بموقع صدى البلد، أن أكبر تحدي واجه فريق إيناكتس الأزهر، للفوز ببطولة العالم في مسابقة ريادة الأعمال، هو تحدي جائحة كورونا حيث تحولت كل التدريبات والاجتماعات إلى نظام أون لاين، منوها إلى أنه بعد صعوبة الأمر بدأت انفراجة جديدة بقرار إدارة مسابقة ايناكتس العالمية تحويل الفعاليات إلى الأون لاين.





وتابعت أن فترة التدريبات وإنهاء المشروع تزامنت مع امتحانات نهاية العام، وكان الأمر صعب للغاية وبذلنا مجهودا كبيرا لإنهاء المهام المنوطين بها.





وأوضحت أن الفريق فاز بالمركز الأول على جمهورية مصر العربية، بالرغم من أنه يشارك لأول مرة في حياته، لأنه حديث النشأة وانتقل إلى العالمية ليفوز بها بطلا بالرغم من مشاركته للمرة الأولى.





وأكدت أن جامعة الأزهر بها كوادر طلابية على أعلى مستوى وليسوا مجرد طلاب عاديين، منوهة إلى أن أقوى منافس لنا هو فريق دولة كندا وبالفعل أعلنت النتيجة لتفوز جامعة الأزهر وفريقها بالمركز الأول وبطولة العالم.