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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا بالمقر البابوي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة  اليوم زوهراب مناتسكانيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه دار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل التعاون المختلفة. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، قد التقى أمس مع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العاملين بالمملكة العربية السعودية، عبر تطبيق "زوم"، بمناسبة عيد النيروز. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس ألقى محاضرة بعنوان "النيروز قصة جهاد ونعمة".
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا بالمقر البابوي
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا بالمقر البابوي
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا بالمقر البابوي
البابا تواضروس يستقبل وزير خارجية أرمينيا بالمقر البابوي
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