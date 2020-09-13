وزير خارجية أرمينيا: تركيا اتخذت نهجا عدوانيا ضد شعبنا.. ونتعاون مع مصر لإرساء قواعد التجارة العالمية

عقد زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا مع نظيره المصرى سامح شكرى اليوم الأحد مؤتمر صحفى بشأن آخر المستجدات الليبية والقضايا الإقليمية.





وجاءت أبرز تصريحات وزير الخارجية الأرمني:





وزير خارجية أرمينيا: ندعو الرئيس السيسي لزيارة بلدنا





قال زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا، إن هناك مئات الآلاف من الشعب الأرمني في مصر وعملوا على تقوية أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفًا : "نعمل على ترسيخ أسس الصداقة والعلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا".





وتابع وزير خارجية أرمينيا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل: "نعمل على تقييم علاقتنا الحالية ونتشارك الاهتمام بتحقيق الامن والاستقرار وندرك اننا نعمل جيدًا بالتعامل مع بعضنا البعض".





وأشار إلى أن أرمينيا ترى اهتمام وامكانيات كبيرة وشغوفون بالعمل والتحرك واتخاذ خطوات عملية فى إرساء الحوار السياسي مع مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.





وأوضح انه من الممكن ان تمتد اواصر التعاون فى مجالي الأدوية والتعليم ومختلف المجالات الاخرى.





وأضاف: "نعمل على فتح أواصر الحوار بين أطراف الليبية ونرحب بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى في زيارة إلى ارمينيا".





إحنا جزء من التاريخ.. وزير خارجية أرمينيا يكشف سر العلاقات مع مصر





قال السفير زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا، إن العلاقات بين مصر وارمينيا ليست مقتصرة على السياحة وانما العلاقات ممتدة منذ قديم الازل، والعلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على الثقة بين الشعبين.





وتابع وزير الخارجية الارماني، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الارميني، ان البلدين يتشاركان في جزء من التاريخ، لافتا الى ان الدول العربية لها دور كبير في الدفاع عن الشعب الارماني في فترات الازمات.





واوضح ان الدول العربية قامت باستضافة الالاف من الارمان الذين هربوا من المذابح التي ارتكبت على يد الدولة العثمانية، مشيرا الى انه يفخر بالعلاقات القوية بين البلدين في كافة الانشطة المختفة.





ووجه الشكر الشديد للشعب المصري وانه ممتن لجهود الدولة المصرية، معقبًا: "ان الشعب المصري فخور بجنسيته دائما حتى في الخارج".





وزير خارجية أرمينيا: نهدف لإيجاد حل سلمي ونرفض العسكري









أوضح وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان، إنه بالنسبة للصراع فى ارمينيا فنحن نركز اكثر على اولوياتنا الاساسية والحفاظ غلى سلامة واستدامة الامن والامان وتحقيقه ومدى الاعتراف بحقوق الشعب الارمينى.





وتابع وزير خارجية ارمينياخلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد، مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الاستقرارالأرمنى اهمية كبرى بالنسبة للشعب الارمنى، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتعاون الروسي والامريكي نعمل على تهيئة المناخ للاطراف الفاعلة وايجاد حل للصراع والتسوية.





وأوضح انه لكل طرف عليه ان يتخذ خطوات ايجابية لتحقيق توازن ايجابى وحل متوازن لتحقيق اهداف الطرفين من خلال القيام بحل المسألة.





وأكد انه لا يوجد ما يسمى بصراع متشابك او متداخل ولا بد من حله بشكل متكامل والصراع لديه خصوصيته وتاريخه واهميته الخاصة، مضيفًا نقدر كثيرًا النهج الحذر لضم كافة الاطراف لايجاد حل سلمى ولا يمكن ان يكون هناك حل عسكرى.





وزير خارجية أرمينيا: تركيا اتخذت نهجا عدوانيا ضد الشعب الأرميني





وأشار وزير خارجية أرمينيا، زوهراب مناتساكانيان إنه لا يوجد ما يسمى بصراع متشابك او متداخل، فأي صراع له خصوصيته وتاريخه واهميته الخاصة، مضيفًا: نقدر كثيرًا النهج الحذر لضم كل الاطراف لايجاد حل سلمى ولا يمكن ان يكون هناك حل عسكرى.





وتابع وزير خارجيةارمينيا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، مع وزير الخارجية سامح شكري: نرفض اى حل عسكرى ولدينا فهم جيد لجميع شركائنا واطرافنا الفعليين ولدينا دور هام ونحترم الجهود المبذولة وفقًا للقانون الدولى ولجهود احلال السلام".





وأوضح انه بالنسبة لتركيا قامت باتخاذ نهج احادى عدوانى ضد الشعب الارمنى وهو يعتبر تهديدًا على مختلف الاصعدة وهناك تصعيد عسكرى، حيث إنهم يستخدمون المرتزقة ونقلهم الى اذربيجان.





وأكد ان هناك معدات عسكرية بشكل مكثف ووقود من دعائم احلال السلام، مع وانكار اى ايجاد لحل سياسي من قبل تركيا.





وزير خارجية أرمينيا: نتعاون مع مصر لإرساء قواعد التجارة العالمية





قال زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا ، إنه يمكننا أن نقيم مدى اهتمام مصر بالعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة فى أرمينيا .





وأضاف وزير خارجية أرمينيا ، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى السفير سامح شكرى ، أن أرمينيا تتعاون مع مصر لإرساء قواعد التجارة وتحقيق الأهداف الخاصة ب الاتحاد العالمى للتجارة .





وأشار إلى أن الجانبين المصرى والأرمينى قانا بمناقشات ومباحثات حول قضايا الأمن الدولى والإقليمى .





وتابع ، أن أرمينيا تشهد تطورات كبيرة ونحتاج لتحقيق أمن واستقرار أكبر فى المنطقة ، والتغلب على كل التحديات.