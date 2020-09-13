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رياضة

أحمد مجاهد عن سرقة كؤوس أمم أفريقيا: اللى يتسأل الموجود فى الجبلاية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:12 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
أكد المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق أن التحقيقات فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا سيتم خلالها سؤال اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.

كان مقر الجبلاية تعرض عام ٢٠١٣ لحريق وجرى خلاله سرقة مقتنيات ضمت من بينها خنجر ذهبي و١٠ دروع وسيفين ذهب أحدهما من سلطنة عمان والاخر من الكويت إلى جانب كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.

وقال المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لصدى البلد": "من توجه له الأسئلة هو الموجود حاليا لانه المسؤول عن أي شيء يحدث فى عهده داخل مقر الجبلاية بالجزيرة".

وأشار إلى أن هناك محاضر جرت ابان حريق الجبلاية عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس الاتحاد الأسبق وتم خلالها إثبات المقتنيات المفقودة والأوراق الرسمية التى طالتها ألسنة اللهب والحريق.

وشدد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني ابو ريدة لا يسأل عن شيء فى الوقت الراهن لكونها مسؤلية المتواجد على كرسي الجبلاية.

يذكر أن النائب العام أحال ملف سرقة كؤوس أمم أفريقيا إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد انتهاء لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة من الجرد والاطلاع على كافة الأوراق الرسمية.
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