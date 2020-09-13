بالتعاون مع 5 وزارات.. كشف حساب لما قدمته الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب

تؤصل الثقافة دوما لمبادىء الاعتدال والتسامح ومواجهة كل صور التطرف والتعصب، وهو الأمر الذى عكفت عليه وزارة الثقافة واولته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اهتماما كبيرا من خلال صورمختلفة من التعاون مع عدد من الوزرات لمواجهة كل صور التطرف الفكرى والتعصب بنشر الثقافة التى تساعد فى منح المواطنين تحصينا ضد هذه الأفكار الهدامة التى تعود بالمجتمعات للوراء، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ماذا فعلت وزارة الثقافة لحفظ تراث ومقتنيات رموز قوى مصر الناعمة؟





وفي إطار مواجهة الفكر المتطرف عقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع بوزارة الأوقاف مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التى أسفرت عن إصدار سلسلة "رؤية"، التى تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتم تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسختة الماضية .





السلسلة تتضمن إصدار 20 عنوانًا منها، فقه الدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة النبوية، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعى، وفى رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول، والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وهويتنا الواقية فى زمن العولمة، وفقه النوازل "فيروس كورونا نموذجًا"، والكمال والجمال فى القرآن الكريم.





كما يتم العمل حاليًا على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما أنه تم إتاحة كافة اصدارات السلسلة "On line"، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت"، هذا إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات، وذلك كتبرع من وزارة الأوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.





وقامت وزارة الثقافة با لتعاون مع وزارتى التخطيط ، والانتاج الحربى بشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة، للاستفادة منها فى تنفيذ رؤية الوزارة المتعلقة بالوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح.





وفيما بتعلق بتعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، شاركت وزارة الثقافة بمحتوى ثقافى وفكرى وفنى وإبداعى ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يبرز جهود الدولة فى التحول الرقمى وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين، من خلال إحدى المنصات التى تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير الوعى الجمعى للمجتمع.



