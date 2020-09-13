AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بالتعاون مع 5 وزارات.. كشف حساب لما قدمته الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:36 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
Advertisements
طارق موسى

تؤصل الثقافة دوما لمبادىء الاعتدال والتسامح ومواجهة كل صور التطرف والتعصب، وهو الأمر الذى عكفت عليه وزارة الثقافة واولته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اهتماما كبيرا من خلال صورمختلفة من التعاون مع عدد من الوزرات لمواجهة كل صور التطرف الفكرى والتعصب بنشر الثقافة التى تساعد فى منح المواطنين تحصينا ضد هذه الأفكار الهدامة التى تعود بالمجتمعات للوراء، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


 ماذا فعلت وزارة الثقافة لحفظ تراث ومقتنيات رموز قوى مصر الناعمة؟


وفي إطار مواجهة الفكر المتطرف عقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع بوزارة الأوقاف مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التى أسفرت عن إصدار سلسلة "رؤية"، التى تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتم تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسختة الماضية .


السلسلة تتضمن إصدار 20 عنوانًا منها، فقه الدولة وفقه الجماعة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة النبوية، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعى، وفى رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول، والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف، وهويتنا الواقية فى زمن العولمة، وفقه النوازل "فيروس كورونا نموذجًا"، والكمال والجمال فى القرآن الكريم.


كما يتم العمل حاليًا على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية، كما أنه تم إتاحة كافة اصدارات السلسلة "On line"، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت"، هذا إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات، وذلك كتبرع من وزارة الأوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.


وقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتى التخطيط ، والانتاج الحربى بشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة، للاستفادة منها فى تنفيذ رؤية الوزارة المتعلقة بالوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح.


 وفيما بتعلق بتعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، شاركت وزارة الثقافة بمحتوى ثقافى وفكرى وفنى وإبداعى ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يبرز جهود الدولة فى التحول الرقمى وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين، من خلال إحدى المنصات التى تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير الوعى الجمعى للمجتمع.


أما التعاون بين الوزارة مع وزارة الدولة للإعلام فظهر في تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، التى  تشمل حفلات موسيقية وغنائية، وأوبرات وباليهات عالمية، واحتفالات بمناسبات قومية ودينية، وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، ومتاحف، وأفلام تسجيلية، وغيرها من المواد الإبداعية التى تعبر عن الحراك الفكرى فى المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطنى، فضلا عن  دراسة تصوير الاعمال الابداعية التى تنتجها وزارة الثقافة  وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، بما يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة إلى الحفاظ على منظومة القيم والاخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعى بين جموع المواطنين، عن طريق نشر المحتوى الذى يتميز بالتنوع والتعدد الثقافى والفكرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لزيادة المسارح المتنقلة.. وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يتفقدان مصنع حلوان لمحركات الديزل في شبرا الخيمة.. شاهد

التعليم: فرصة للطلاب والمعلمين لمعرفة كيفية الوصول إلى كل مصادر Britannica على بنك المعرفة

مواجهة الإرهاب بـ الفكر.. مدبولي: اهتمام الحكومة بالثقافة يأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى.. عبد الدايم: جار العمل على ترجمة بعض إصدارات سلسلة رؤية لمواجهة التطرف إلى الإنجليزية والفرنسية

وزيرة الثقافة لـ مدبولي: فتح 7 متاحف قومية فنية.. ومسابقة ترجمة لشباب الجامعات

ترشيحاتنا

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

بعد تداول الفيديو على فيس بوك.. ضبط عامل قتل صاحب مطعم فى الهرم

بشرى سارة.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

بعد احتفال محمد صلاح.. ماذا قالت صحف العالم عن مؤمن زكريا

صحة دمياط تحذر: استخدام الكحول بصورة متكررة يسبب العديد من الأمراض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور

بـ وردة في الشعر.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟