الاتحاد السكندري يعلن سلبية نتائج «رابيد تيست» قبل مواجهة الأهلي

وقرر

المدير الفني للفريق الأول، دخول اللاعبين في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، من أجل تصحيح المسار عقب التعادل مع نادي مصر "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول، الجمعة.