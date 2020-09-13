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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن سلبية نتائج «رابيد تيست» قبل مواجهة الأهلي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:53 م
لاعبو الاتحاد السكندري
لاعبو الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي الاتحاد السكندري بسلبية نتائج "رابيد تيست"، للكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له اللاعبون والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي، غدًا الإثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

وقرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول، دخول اللاعبين في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي، من أجل تصحيح المسار عقب التعادل مع نادي مصر "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول، الجمعة.

وسيطر الغضب على جماهير الاتحاد السكندري عقب التعادل بهدفين لكل فريق أمام نادي مصر وضياع نقطتين على الرغم من توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بسبب سوء النتائج والأداء.

وتمسك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بتواجد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول على الرغم من تحقيق بعض النتائج السلبية خلال الفترة الحالية.

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