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رياضة

رابيد تيست ومعسكر مغلق.. الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:28 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفني طلعت يوسف لتحليل " رابيد تيست"، بمقر النادي بسموحة  وذلك وفقا للبروتروكول الطبي الموقع من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل خوض أي مباراة بـ 48 ساعة.


ويواجه الاتحاد السكندري نظيره النادي الأهلي  الاثنين المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري .




وقرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول دخول اللاعبين في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة النادي الأهلي من أجل تصحيح المسار عقب التعادل مع نادي مصر "2-2"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الجمعة".


وسيطر الغضب على جماهير الاتحاد السكندري عقب التعادل بهدفين لكل فريق أمام نادي مصر وضياع نقطتين على الرغم من توقيع عقوبات مالية على اللاعبين  بسبب سوء النتائج والاداء.


وتمسك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بتواجد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول على الرغم من تحقيق بعض النتائج السلبية خلال الفترة الحالية .
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