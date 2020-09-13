AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وقانون شركات قطاع الأعمال العام

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادرة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ونصت المادة الثالثة من القانون المعدل أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الاعضاء يحدده النظام الاساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة ويشكل على الوجه الأتى : 

1 – رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة .

2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى ، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة دون الاخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثلية خلال مدة المجلس .

3 – ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الاكثر تمثيلا يختاره مجلس ادارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

ويجوز أن يتضمن النظام الاساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة.

ونُشر القانون بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل لـ 1225 جنيها.. البرلمان يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

استجابة لمقترح أبو العينين.. النواب يوافق على تطبيق زيادة بدل المهن الطبية بأثر رجعي.. ونائب مستقبل وطن يؤكد: لابد من تقديم تعويض ومعاش شهري استثنائي لأسر شهداء الأطقم الطبية

إلغاء مكافأة العضوية الشهرية بقانون شركات قطاع الأعمال العام

تخفيض مجلس إدارة الشركة القابضة إلى 9 أعضاء..تعرف على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

ترشيحاتنا

آسر ياسين يستعيد ذكريات الطفولة بصورة فى الصغر

أخبار الحوادث.. ضبط قاتل صاحب مطعم فى الهرم.. ولغز مقتل خليجية داخل شقتها بالجيزة

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

تركيا تسحب سفينة التنقيب من المتوسط .. واليونان: خطوة إيجابية

فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

بمكياج بسيط وابتسامة.. لقاء الخميسي تبرز جمالها في أحدث ظهور

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور