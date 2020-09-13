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فن

عمرو دياب يعلن عن ميعاد حفله في اليوم الوطني السعودي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:22 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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محمد بدران


كشف الفنان عمرو دياب، عن مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، بالمملكة العربية السعودية يوم 26 سبتمبر 2020.


شارك عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" وعلق "عمرو دياب سيحيي في # جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت 26 سبتمبر ستتوفر التذاكر اعتبارًا من 15 سبتمبر"

وسيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري عبر جميع فروع فيرجن ميجا ستور.


من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

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