AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى تركيا وباريس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:38 م
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى باريس وصبيحة في تركيا، بحيث ستقوم الشركة بتشغيل 3 رحلات بالاسبوع من وإلى مطار صبيحة اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري أيام السبت والاثنين والخميس، وتشغيل رحلتين بالاسبوع من وإلى باريس اعتبارًا من 1 أكتوبرالمقبل يومي الأحد والخميس.

وبدوره قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، إن تلك الخطوة مهمة جدًا، نحو عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت الكويتية تشغّل لها في السابق، وتم إيقافها جرّاء فيروس كورونا المستجد، وما تسبب به من آثار سلبية على قطاع النقل الجوي حول العالم.

وعبر عن أماله بأن تعاود الكويتية تشغيل جميع الرحلات التجارية كسابق عهدها، مؤكدًا أنها على أتم الاستعداد للتشغيل الكامل لرحلاتها التجارية، بانتظار التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وكشف العنزي أن الكويتية بدأت بطرح تذاكر السفر للبيع إلى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر وسائل مختلفة، لافتًا إلى أنه بإمكان العملاء حجز تذاكر السفر عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن (171) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، أو تحميل التطبيق الخاص بالشركة.

واوضح أن آلية حجز تذاكر السفر سهلة ومرنة وآمنة للعملاء الذين يمكنهم زيارة مكاتب الكويتية في الأفنيوز ومجمع الوزارات.

ولفت العنزي إلى أن الكويتية حريصة على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد، ووضعتها الطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة، وتعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم الى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلتان أسبوعيا.. الخطوط الفرنسية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى مطار القاهرة

فرنسا تعلن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر

مصادر: الخطوط البريطانية تعتزم استئناف رحلاتها إلى القاهرة سبتمبر المقبل

من بينها مصر.. «الطيران المدني» الكويتية: إعادة تشغيل الرحلات بالمطار إلى 20 دولة

غدا..مطار الكويت الدولي يستأنف رحلاته التجارية بعد 6 أشهر من توقفها

تصل لـ 20% للوجهات الدولية.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على التذاكر

ترشيحاتنا

هل يجوز التصرف في راتبي وذهبي دون إذن زوجي؟.. الإفتاء تجيب

الوزراء: بدء حملة إزالة المخالفات للمتخلفين عن دفع جدية التصالح أول أكتوبر.. إنفوجراف

رجل يركض عاريا فى الشارع حاملا يده المقطوعة بعد هروبه من خاطفيه.. شاهد

خاص .. كريم فؤاد على رادار الأهلي وخطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

سرية بيانات المجني عليهم في التحرش.. السيسي يصدق على تعديلات الإجراءات الجنائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور

سيرفيلو R5 أوتوموبيلي.. دراجة جديدة من لامبورجيني بسعر 300 ألف جنيه.. تعرف عليها

نشرة الصحة والمرأة.. حكاية إسراء مع السرطان.. تغيير استايل رضوى الشربيني في الموسم الجديد