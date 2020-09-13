الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى تركيا وباريس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى باريس وصبيحة في تركيا، بحيث ستقوم الشركة بتشغيل 3 رحلات بالاسبوع من وإلى مطار صبيحة اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري أيام السبت والاثنين والخميس، وتشغيل رحلتين بالاسبوع من وإلى باريس اعتبارًا من 1 أكتوبرالمقبل يومي الأحد والخميس.





وبدوره قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، إن تلك الخطوة مهمة جدًا، نحو عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت الكويتية تشغّل لها في السابق، وتم إيقافها جرّاء فيروس كورونا المستجد، وما تسبب به من آثار سلبية على قطاع النقل الجوي حول العالم.





وعبر عن أماله بأن تعاود الكويتية تشغيل جميع الرحلات التجارية كسابق عهدها، مؤكدًا أنها على أتم الاستعداد للتشغيل الكامل لرحلاتها التجارية، بانتظار التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.





وكشف العنزي أن الكويتية بدأت بطرح تذاكر السفر للبيع إلى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر وسائل مختلفة، لافتًا إلى أنه بإمكان العملاء حجز تذاكر السفر عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن (171) أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، أو تحميل التطبيق الخاص بالشركة.





واوضح أن آلية حجز تذاكر السفر سهلة ومرنة وآمنة للعملاء الذين يمكنهم زيارة مكاتب الكويتية في الأفنيوز ومجمع الوزارات.





ولفت العنزي إلى أن الكويتية حريصة على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد، ووضعتها الطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة، وتعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم الى الالتزام بالاشتراطات الصحية.