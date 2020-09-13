أوقاف السويس: تقام الدورة التدريبية الرابعة والثلاثون للأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن المديرية أقامت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة والتي تستمر فعاليتها حتي غدا الإثنين تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف..





وتابع وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي ان هذه الدورات التوعوية تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في تثقيف السادة الأئمة والوقوف بهم علي المنهج الوسطي الحنيف فهم المصابيح التي تضيئ للمواطنين الطريق ..





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الدورة التثقيفية بدأت اليوم وحاضر فيها كلا من الدكتورة هالة ابراهيم عبد المعطي مدير عام تنظيم الأسرة بوزارة الصحة ،والدكتور عصام مصطفي طه من الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة وتستمر حتي غدا لنسنضيف كذلك الأستاذة / عبير علي امين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالسويس..





وأشار الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بوزارة الأوقاف أن هذه فعاليات الدورة الرابعة والثلاثون ضمن فعاليات الدورات التي تنظمها وزارة الأوقاف والمنوط بها أن تشمل ثلاثة ألاف امام بمحافظات الوجه القبلي والبحري تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف