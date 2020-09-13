AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أوقاف السويس: تقام الدورة التدريبية الرابعة والثلاثون للأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:48 م
محافظة السويس
محافظة السويس
Advertisements
حسن غنيمة
قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن المديرية أقامت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للسادة الأئمة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة والتي تستمر فعاليتها حتي غدا الإثنين تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة بوزارة الأوقاف..

وتابع وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي ان هذه الدورات التوعوية تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف في تثقيف السادة الأئمة والوقوف بهم علي المنهج الوسطي الحنيف فهم المصابيح التي تضيئ للمواطنين الطريق ..

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الدورة التثقيفية بدأت اليوم وحاضر فيها كلا من  الدكتورة هالة ابراهيم عبد المعطي مدير عام تنظيم الأسرة بوزارة الصحة ،والدكتور عصام مصطفي طه من الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة وتستمر حتي غدا لنسنضيف كذلك الأستاذة / عبير علي امين مدير فرع المجلس القومي للسكان بالسويس..

وأشار الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق العام لدورات التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بوزارة الأوقاف أن هذه فعاليات الدورة الرابعة والثلاثون ضمن فعاليات الدورات التي تنظمها وزارة الأوقاف والمنوط بها أن تشمل ثلاثة ألاف امام بمحافظات الوجه القبلي والبحري تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسيج واحد..أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من الأوقاف

وصول طنى لحوم لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا في السويس

وكيل أوقاف السويس: المساجد مغلقة في ظهر الجمعة ولا يوجد مخالفات

أوقاف السويس تجري امتحانات الشفوي للفرقة الأولى بمركز إعداد المحفظين بمسجد بدر ببورتوفيق

وصول ٢ طن لحوم دفعة رابعة لتوزيعها على المناطق الأولى بالرعاية في السويس

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الأوقاف تكشف جهودها في تأهيل وتدريب الأئمة

ترشيحاتنا

سيدة تحتفل بسنة أولى جواز من شجرة.. صور

بمكياج بسيط وابتسامة.. لقاء الخميسي تبرز جمالها في أحدث ظهور

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

المقاولون يفتح الباب لرحيل عماد النحاس ويرد على شائعة تجميد طاهر محمد طاهر

سرية بيانات المجني عليهم في التحرش.. السيسي يصدق على تعديلات الإجراءات الجنائية

هل يجوز ذكر الله وانا أشاهد التلفاز؟.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

خلعت الحجاب بعد وفاة والدتها.. هجوم على ابنة رجاء الجداوي

فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

تفاصيل حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط لاتهامهم بقتل إسلام الأسترالي

الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

تابع فض التشابكات بين الأوقاف والزراعة.. مدبولي: قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية بالمحافظات

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

الأعلى للإعلام يحقق مع رضوى الشربيني

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

بفستان موف.. عبير صبرى تثير الجدل بأنوثتها

صنعت للدعاية السياسة وبيعت لحملة ضد النازية.. تعرف على سيارة هتلر.. صور