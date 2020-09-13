AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

المقصود بحديث «لا وصية لوارث».. الإفتاء تجيب وتوضح شروط الوصية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:16 م
لا وصية لوارث
لا وصية لوارث
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حديث «لا وصية لوارث» صحيح، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فإذا كانت هناك وصية لوارث سيزيد نصيبه عن بقية الورثة بغير مُسوّغّ.

وأوضح «فخر» في تصريح له، أن بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث «لا وصية لوارث» وأبطلوا الوصية للوارث، مضيفًا أن الفقهاء رأوا أن الوصية تجوز للوارث وغيره وتكون في حدود الثلث، واستنبطوا رأيهم هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».

وتابع: أن أصحاب هذا الرأي رأوا أنه إذا كانت الوصية تجوز لغير الوارث من الصدقات التي تصدق الله علينا بها، فإنها تجوز للوارث وغيره، وأخذ القانون المصري بهذا الرأي فى المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946م.

ولفت إلى أن القانون المصري، أيد رأي جواز الوصية للوارث، لأن هناك حالات تستدعي زيادة نصيب أحد الورثة عن الآخر، كالابن المريض مرضًا مزمنًا يحتاج إلى نفقات كثيرة وقد لا يعينه نصيبه في الميراث على العلاج، أو أن يكون أحد الأبناء صغيرًا عن أخوته الآخرين ويحتاج إلى الأموال أكثر منهم من أجل التعليم وغير ذلك.

وألمح إلى أن المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، نصت على أنه «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».

وأفاد بأن المقرر شرعًا وهو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغي إشهاد الشهود عليها وتوثيقها؛ لعدم المنازعة بعد وفاة الموصي، مستدلًا بقول العلامة بدر الدين العيني في "شرحه على صحيح البخاري": «اعلم أن الإجماع قائمٌ على أن الوصية بالثلث جائزة».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم عدم تنفيذ الوصية الشفوية.. دار الإفتاء توضح

الوصية الواجبة.. حكمها وشروطها والمستفيدون منها

والدي ترك قطعة أرض وأوصى قبل الوفاة بعدم بيعها فهل يجوز التصرف فيها.. عالم أزهري يجيب

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي.. الإفتاء تجيب

حكم تنفيذ الوصية إذا زادت على الثلث.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بيجروا ناعم.. أحمد موسى يستعرض فيديو لمتحدث أردوغان يشيد بالجيش المصري

خلال تنظيف الشبكة.. اختفاء 3 عمال داخل خط طرد صرف صحي رئيسي بأسيوط

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

بنى 23 برجا مخالفا قيمتها مليار جنيه.. تعرف على حوت محافظة الإسكندرية المحبوس بسبب المخالفات

نشر صوره عاريا.. القصة الكاملة لفضيحة كابتن أمريكا كريس أيفانز

أعلام البحرين وإسرائيل والإمارات على طائرة نتنياهو المتجهة لأمريكا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة

بفستان مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

بعد تحويلها للتحقيق.. 10 صور تبرز أنوثة ونعومة رضوى الشربيني