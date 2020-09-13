على الأهلي أن يخدم نفسه.. مختار: الإنتاج قدم مباراة جيدة وهدف الزمالك من خطأ تجاهله الحكم

أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.





وأكد المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، في المؤتمر الصحفي، على أن فريقه لعب بأداء متوازن طوال المباراة.





وأضاف أن الإنتاج الحربي طمع في المباراة خلال الشوط الثاني، وأكد أن فريقه أهدر فرصا للتسجيل ولكن الزمالك فريق كبير ونجح في استغلال الفرصة التي سنحت له، وسجل منها هدف الفوز في اللقاء.

وأضاف المدير الفني أنه يرى أن الهدف الذي دخل مرمى فريقه خطأ للإنتاج في البداية، وسوء تقدير من الحكم، ولا يعلم كيف لم يرَها، منوها بأن فريقه كان الأقرب للفوز.

وأشار إلى أنه لم يشغل نفسه بإهداء الدوري للأهلي بالعمل على الفوز في لقاء الزمالك، قائلا "أريد النقاط أكثر من الأهلي، وعلى الأهلي أن يخدم نفسه بنفسه".





وتحدث عن استبدال باسم مرسي، موضحا أنه كان يعاني من سوء توفيق، وتم الدفع بمحمد رجب خاصةً أن الأخير يتميز باستغلال الكرات العرضية.