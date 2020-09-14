وزير خارجية لوكسمبورج: مصر تسير مع السيسي على الطريق الصحيح.. ولا يمكن تحريك الأمور في المنطقة العربية بدونها

- مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي

- لا يمكن تحريك الأمور في المنطقة العربية بدون مصر

- مصر تتجنب ببراعة إدخال المنطقة في صراع عسكري

- لن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا





أعرب جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، عن سعادته بإجراء حوار مع قناة "صدى البلد"، مضيفا أن «تركيا تقوم باستفزازات شديدة الخطورة في شرق المتوسط مرجح أن تشعل المنطقة»، مردفًا «الجيش اليوناني لا يريد إشعال حرب وملتزم بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع استفزازات أنقرة».

تابع "أسلبورن" «الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان بلا حدود، ونقول لأنقرة لن نضحي باليونان مهما كلفنا الأمر»، مضيفا «لم نكن نتوقع استغلال حكومة أردوغان لأزمة اللاجئين، حيث يهددنا أردوغان بالأزمة».





وأكد أن «الاتحاد الأوروبي منح تركيا مهلةً أخيرةً، وإلا ستكون العقوبات رادعة، قد نكون تأخرنا قليلا لكن الاتحاد يعمل بتأنٍ دائمًا»، مشيرا إلى أن ألمانيا قررت قيادة الصحوة الأوروبية ضد الاستفزازات التركية.





وأردف «الاتحاد الأوروبي لديه اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري، ولن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا»، مشيرا إلى أن اليونان ستستخدم حق الفيتو ضد أي قرار ضد بيلاروسيا، قائلا «اشتعال مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان سيسفر عن نتائج كارثية، ويجب تطبيق عقوبات قاسية على أنقرة».

وواصل «نتفهم الغضب اليوناني ولن نتركهم، لكن لا يمكن إنهاء الأزمة بالتدخل العسكري، الخوف من نشوب حرب عسكرية مشروع، لكن هذا لا يمثل سببا كافيا لترك أنقرة تفعل ما تشاء»، معلقا «انتهى وقت الفرص لتركيا إما الاستجابة وإما العقوبات الأوروبية».





قال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن الأمور لا يمكن أن تتحرك في المنطقة العربية بدون مصر أن كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى درجات الهدوء في ليبيا.

وأشار وزير خارجية لوكسمبورج، إلى أن ليبيا تمثل أزمة شديدة التعقيد، ونريد نزع أسلحة كل المليشيات، لأن انهيار ليبيا يعني أن أوروبا ستعاني من موجة من الإرهابيين والنازحين.

وأكد وزير خارجية لوكسمبورج، أن العالم العربي يمر بما مر به الاتحاد الأوروبي، داعيًا العرب إلى استغلال وحدة اللغة والثقافة من أجل تحقيق الاتحاد.

ولفت إلى أنه يجب العمل معا لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المشتركة التي تعود على الشعوب، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي وعلى جميع الأصعدة بعد السقوط خلال فترة حكم الإخوان.





ونوه جان أسلبورن، إلى أن ليبيا تمثل أزمة شديدة التعقيد وتحتاج إلى نزع كل الأسلحة وإعادة إعمار شاملة وحوار سياسى على أسس واضحة، مضيفا أن النقطة الوحيدة الإيجابية الآن أن القاهرة تتجنب وببراعة إدخال المنطقة فى صراع عسكرى.

وتابع : «كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى دراجات الهدوء في ليبيا، مؤكدا أن العالم العربي يمر بما مر به الاتحاد الأوروبي، داعيًا العرب أن يستغلوا وحدة اللغة والثقافة من أجل تحقيق الاتحاد.





قال إننا نقوم بممارسة ضغوط سياسية هائلة على تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أن كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى درجات الهدوء في ليبيا.

وأوضح أن ليبيا أزمة شديدة التعقيد، ونريد نزع أسلحة كل الميليشيات، لأن انهيار ليبيا يعني أن أوروبا ستعاني من موجة من الإرهابيين والنازحين، متابعا أن العالم العربي يمر بما مر به الاتحاد الأوروبي.

ودعا العرب إلى أن يستغلوا وحدة اللغة والثقافة من أجل تحقيق الاتحاد، متابعا: «دون مصر لا يمكن أن تتحرك الأمور في المنطقة العربية، لذا نتابع كما يدور بها».

وأشار إلى أنه يجب العمل معا لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المشتركة التي تعود على الشعوب، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي وعلى جميع الأصعدة بعد السقوط خلال فترة حكم الإخوان.

واستطرد «مساعدة مصر يجب أن تتم من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية هناك»، مؤكدا أن مصر دولة قوية متماسكة وتعمل بجدية، ويجب أن نقف بجانبها، ومصر تخطت نقطة البداية وتسير بقوة على الطريق الصحيح.

وزير خارجية لوكسمبورج: