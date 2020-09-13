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رسالة من وزير التعليم للطالب صاحب مادة القيم واحترام الآخر | شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:56 م
مهند ووزير التربية
مهند ووزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الطفل مهند الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس مادة الأخلاق فى المدارس، إن إحساسه رائع بعد استجابة الرئيس السيسي لمطلبه فى السابق والآن تم تنفيذه على أرض الواقع.


وأضاف الطفل مهند خلال حوارهببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه قابل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وقام بتسليمه كتاب القيم واحترام الآخر وكتب عليه إهداء له.


وتابع مهند أن الدكتور طارق شوقى كتب له "إلى الطالب الرائع مهند، هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك" على كتاب القيم واحترام الاخر.


وأوضح أن الدكتور طارق شوقى طلب منه أن يقرأ القصص المتواجدة داخل الكتاب ويقوم بتوصيلها للاطفال بأي طريقة تحلو له.


وأشار إلى أنه فكر بأن يقوم بعمل سلسلة فيديوهات وكل فيديو يحتوي على قصة ويقوم بنشرها عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.
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