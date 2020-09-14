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حوادث

التهم أرشيف الحسابات والشئون القانونية.. تحقيقات موسعة في حريق الإدارة التعليمية بإمبابة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة امبابة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق في غرفة ملحقة بمبنى إدارة شمال الجيزة التعليمية في والذي اسفر عن التهام غرفة مخصصة لارشيف الحسابات والشئون القانونية. 

وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وحصر خسائره وتحديد اسباب اشتعال النيران ونقطة بدايتها ونهايتها بعدما اشارت التحريات الاولية الي قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة تسبب في اندلاع الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق بمقر الإدارة التعليمية بشارع السودان، دفع اللواء هشام صادق ، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة،  بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص نشوب الحريق في غرفة حديدية ذات سقف من الصاج تضم أرشيف الحسابات والشؤون القانونية، وتم محاصرة النيران وإخماد الحريق. 

وأجرت قوات الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، مىة اخرى وامتدادها لباقي المبنى. 

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق ومازالت التحقيقات مستمرة. 

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