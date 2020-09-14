معادن الناس بتظهر وقت الشدة.. أول تعليق من صالح جمعة بعد الحادث



وقال صالح جمعة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، إنه خضع لكافة الإختبارات الطبية لإنهاء كافة الأقاويل التي تتردد بشأن تعاطي بعض المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث متابعا:" النتيجة سلبية".





وتابع:" كنت متوجها للنادي الأهلي وزوجتي كانت متواجدة معي وليس أحد الفتيات كما يروج البعض وتم إثبات كافة التفاصيل في محضر الشرطة".





واوصل:" قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة و200 الف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادث الأولى".





وأتم :" الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية وكانوا بجواري طوال اللازمة".





ووجه صالح جمعة الشكر إلي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لإرسال بعض المحامين فور وقوع الحادث لحسن انتهاء كافة التفاصيل.





وأكد صالح جمعة أن يخوض التمرينات الرياضية بشكل يومي من أجل الوصول إلي الوزن المثالي والعودة إلي حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول من جديد قائلا:" فايلر مدرب محترف واحترم رغبته".





وتابع:" تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب من الجديد".





ونفي صالح جمعة إنتقاله لصفوف نادي الزمالك كما يروج البعض ورغبته في فسخ التعاقد مع النادي الأهلي".