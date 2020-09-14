AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معادن الناس بتظهر وقت الشدة.. أول تعليق من صالح جمعة بعد الحادث

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
حسام الحارتي
وجه صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى كافة مسئولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عقب الحادث المروع الذي تعرض له مؤخرا قائلا :" معادن الناس بتظهر وقت الشدة وبشكر كابتن محمود الخطيب وكافة مسئولي الأهلي لدعمهم بفريق قانوني".

وقال صالح جمعة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "،  إنه خضع لكافة الإختبارات الطبية لإنهاء كافة الأقاويل التي تتردد بشأن تعاطي بعض المواد المخدرة أثناء وقوع الحادث متابعا:" النتيجة سلبية".

وتابع:" كنت متوجها للنادي الأهلي وزوجتي كانت متواجدة معي وليس أحد الفتيات كما يروج البعض وتم إثبات كافة التفاصيل في محضر الشرطة".

واوصل:" قمت بدفع تعويض لصاحب السيارة و200 الف جنيه للشخص الذي صدمته في الحادث الأولى".

وأتم :" الأهلي أرسل 4 محامين من الإدارة القانونية وكانوا بجواري طوال اللازمة".

ووجه صالح جمعة الشكر إلي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لإرسال بعض المحامين فور وقوع الحادث لحسن انتهاء كافة التفاصيل.

وأكد صالح جمعة أن يخوض التمرينات الرياضية بشكل يومي من أجل الوصول إلي الوزن المثالي والعودة إلي حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول من جديد قائلا:" فايلر مدرب محترف واحترم رغبته".

وتابع:" تعاقدي مع الأهلي ممتد عامين ولدي رغبة في العودة للعب من الجديد".

ونفي صالح جمعة إنتقاله لصفوف نادي الزمالك كما يروج البعض ورغبته في فسخ التعاقد مع النادي الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

رضا عبد العال: لو موصلتش منتخب مصر كاس العالم هشرب سم

بعد التأكد من نية الزمالك.. صالح جمعة في الأهلي "يا مولانا كما خلقتني"

قبل استئناف الدوري.. تعرف على أبرز شائعات كورونا في الرياضة المصرية

موقف صالح جمعة من لقاء القمة أمام الزمالك السبت المقبل

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 153 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

صديق صالح جمعة: اللاعب وقع لنادي الزمالك

رجل يركض عاريا فى الشارع حاملا يده المقطوعة بعد هروبه من خاطفيه.. شاهد

محمد صبحي يرفض تقديم شخصية طبيب الغلابة في مسلسل.. اعرف السبب

يمنح وزير التعليم العالي تغيير نظام الامتحانات.. السيسي يصدق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

أحمد الحامي: أيوب الكعبي يرحب باللعب للأهلي ولا صحة لطلبه 2 مليون دولار سنويا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور

طريقة تحضير السوسيس الجاهزة .. 6 وصفات مختلفة

انتبه.. ارتداء الكمامة يسبب أمراضا غير متوقعة