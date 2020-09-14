شركة فايزر تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، اليوم الإثنين، عن تحديد مدى دقة لقاح كورونا المستجد بحلول نهاية أكتوبر المقبل.





وقال المسؤول في شركة فايزر إنه في حالة التأكد من صحة اللقاح سيحصل الشعب الأمريكي عليه نهاية العام الجاري.





ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة، أن التجارب السريرية على لقاح كورونا، المقرر إجراؤها في مصر، تشترك فيها الوزارة مع شركتي جي 42 للرعاية الصحية، وسينوفارم CNBG.





وأوضحت الوزارة، أن مدة المشاركة في التجربة تستغرق حوالي 60 يوما، وقد تستمر فترة المتابعة للحالات المتطوعة التى حصلت على اللقاح 12 شهرا.





وقالت الوزارة، عن موانع المشاركة في التطوع بتجربة لقاح كورونا، والتي من المستهدف أن تقوم على 6 مبحوثين بمصر.



