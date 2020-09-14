تعرف على أسباب توقف المكيف في السيارة

الكثير من قائدي السيارات يتعرضون لمشاكل كثيرة مع مكيف السيارة والسبب هو خروج هواء ساخن من السيارة ، وهذا مالا يرغبه أي سائق ، كما أنه دليل على وجود مشكلة لانه من البديهي أن يكون الهواء بارد وليس ساخن.
وعند البحث في أسباب المشكلة يجب أن يتم البحث في تسرب الصمامات أو المبرد ، حيث يمكن الاستماع إلى الصوت في نظام التكييف ، فوجوده يدل على وجود تسرب الأنابيب .
كما أن وجود بقع زيت في نظام التبريد يدل على التسريب ، ويجب أولا إصلاح مشكلة التسريب ثم إعادة تعبئة غاز سائل التبريد .
وعند البحث في أسباب المشكلة يجب أن يتم البحث في تسرب الصمامات أو المبرد ، حيث يمكن الاستماع إلى الصوت في نظام التكييف ، فوجوده يدل على وجود تسرب الأنابيب .
كما أن وجود بقع زيت في نظام التبريد يدل على التسريب ، ويجب أولا إصلاح مشكلة التسريب ثم إعادة تعبئة غاز سائل التبريد .
كما أن تغير مقدار الضغط في نظام التكييف ، فوجود الضغط المنخفض في نظام التكييف يسهم في إخراج الهواء الحار من المكيف.
يجب فحص الضاغط ، وإذا كانت المشكلة به فيجب استبداله ، ويمكن حل هذه المشكلة مبدئيا بإضافة سائل التبريد ، حيث تم إضافة سائل التبريد.
عن طريق غلق الصمام الخلفي ، وتشغيل المكيف ثم فتح الصمام بالتدريج حتى يسمح لسائل التبريد بالدخول إلى نظام التكييف.