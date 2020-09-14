تعرف على أسباب توقف المكيف في السيارة

كما أن تغير مقدار الضغط في نظام التكييف ، فوجود الضغط المنخفض في نظام التكييف يسهم في إخراج الهواء الحار من المكيف.







يجب فحص الضاغط ، وإذا كانت المشكلة به فيجب استبداله ، ويمكن حل هذه المشكلة مبدئيا بإضافة سائل التبريد ، حيث تم إضافة سائل التبريد.





عن طريق غلق الصمام الخلفي ، وتشغيل المكيف ثم فتح الصمام بالتدريج حتى يسمح لسائل التبريد بالدخول إلى نظام التكييف.

الكثير من قائدي السيارات يتعرضون لمشاكل كثيرة مع مكيف السيارة والسبب هو خروج هواء ساخن من السيارة ، وهذا مالا يرغبه أي سائق ، كما أنه دليل على وجود مشكلة لانه من البديهي أن يكون الهواء بارد وليس ساخن.وعند البحث في أسباب المشكلة يجب أن يتم البحث في تسرب الصمامات أو المبرد ، حيث يمكن الاستماع إلى الصوت في نظام التكييف ، فوجوده يدل على وجود تسرب الأنابيب .كما أن وجود بقع زيت في نظام التبريد يدل على التسريب ، ويجب أولا إصلاح مشكلة التسريب ثم إعادة تعبئة غاز سائل التبريد .