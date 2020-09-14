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سيارات

تعرف على أسباب توقف المكيف في السيارة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
تكيبف السيارة
تكيبف السيارة
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أماني نوار
الكثير من قائدي  السيارات يتعرضون لمشاكل كثيرة مع  مكيف السيارة والسبب هو خروج هواء ساخن من السيارة ، وهذا مالا يرغبه أي سائق ، كما أنه دليل على وجود مشكلة لانه من البديهي أن يكون الهواء بارد وليس ساخن. 

وعند البحث في أسباب المشكلة يجب أن يتم البحث في تسرب الصمامات أو المبرد ، حيث يمكن الاستماع إلى الصوت في نظام التكييف ، فوجوده يدل على وجود تسرب الأنابيب .

كما أن وجود بقع زيت في نظام التبريد يدل على التسريب ، ويجب أولا إصلاح مشكلة التسريب ثم إعادة تعبئة  غاز سائل التبريد .

كما أن تغير مقدار الضغط في نظام التكييف ، فوجود الضغط المنخفض في نظام التكييف يسهم في إخراج الهواء الحار من المكيف. 

يجب فحص الضاغط ، وإذا كانت المشكلة به فيجب استبداله ، ويمكن حل هذه المشكلة مبدئيا بإضافة سائل التبريد ، حيث تم إضافة سائل التبريد.

عن طريق غلق الصمام الخلفي ، وتشغيل المكيف ثم فتح الصمام بالتدريج حتى يسمح لسائل التبريد بالدخول إلى نظام التكييف.

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