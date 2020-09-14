مليون و40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاثنين، ومنها:
صدى البلد
تطوير سيناء.. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية فى توشكى والعوينات
الأهرام
الصحة: تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة
أخبار اليوم
رئيس هيئة الأنفاق: إعادة تسكين أهالى عمارة "الشربتلي" اليوم بعد إنتهاء تدعيمها
الجمهورية
التنمية المحلية: مليون و40 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء
الشروق
النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة
المصرى اليوم
وظائف شاغرة للمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التقديم مستمر حتى 20 سبتمبر
اليوم السابع
وزير الأوقاف يعتمد 48 مليونا و953 جنيها لعمارة المساجد
الوطن
الخارجية: مصر تدعم تحالف دعم الشرعية باليمن فى تعامله مع الحوثيين
الشرق الأوسط
السعودية ترفع كامل قيود المغادرة والعودة للمواطنين مطلع 2021