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أخبار العالم

وسط توترات مع بكين.. السفير الأمريكي لدى الصين يغادر منصبه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى الصين
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شيماء مصطفى
ذكرت مصادر أن سفير الولايات المتحدة لدى بكين سيغادر منصبه بعد أكثر من 3 سنوات من العمل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مصادر قولها إن تيري برانستاد سيغادر منصبه كسفير الولايات المتحدة لدى الصين بعد أكثر من ثلاث سنوات في بكين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلنت بكين الجمعة الماضي، أنها ستفرض قيودًا غير محددة على كبار الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين بعد أن اتخذت واشنطن إجراءً مماثلًا في 3 سبتمبر.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الاثنين، وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر لـ برانستاد على خدمته للشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة.

وقال بومبيو: "الرئيس ترامب اختار السفير برانستاد لأن خبرته الطويلة في التعامل مع الصين، حيث جعلت منه أفضل شخص يمثل الإدارة ويدافع عن المصالح والمثل الأمريكية في هذه العلاقة المهمة".

وأضاف: "شكرا لـ تيري برانستاد على أكثر من ثلاث سنوات في خدمة الشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة لدى جمهورية الصين".

ويعد برانستاد أحد أوائل السفراء الذين اختارهم الرئيس ترامب آنذاك في ديسمبر 2016، بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه له خبرة طويلة في السياسة العامة والتجارة والزراعة، بالإضافة إلى "علاقته الطويلة مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
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