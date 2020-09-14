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أخبار العالم

سلطنة عُمان تُسَّير رحلات إغاثة جوية إلى السودان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
سلطنة عمان تسير طائرة
سلطنة عمان تسير طائرة إغاثة للسودان
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مـيـــس رضــا
قامت سلطنة عُمان بتسيير رحلات إغاثة جوية صباح الإثنين، إلى جمهورية السودان الشقيقة لمساعدتها إثر الفيضانات التى تعرضت لها مؤخرًا نتيجة الأمطار الغزيرة، وذلك بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وجرى تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، والتى أقلعت تباعًا ابتداءً من صباح اليوم من قاعدة المصنعة الجوية بالسلطنة، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

ويأتي تسيير هذه الرحلات فى إطار المساعدات والجهود الإنسانية التى تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة فى الحالات الطارئة والاستثنائية.

كانت سلطنة عُمان قد عبرت فى وقت سابق عن تضامنها الكامل مع السودان لتجاوز محنتها، مُقدمة خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب السودان ولأسر الضحايا.
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