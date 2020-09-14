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حوادث

ضبط 16 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن بالسيدة زينب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 16 طن سكر مجهول المصدر داخل مخزن لتعبئة السكر بالسيدة زينب.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط 16 طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره، ماكينة تعبئة، ميزان حساس حوزة مسئول عن مركز لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك لإدارته المركز بدون ترخيص.

وتبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية سكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى واستغلال السلع.
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