AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:41 م
سكان عمارة الشربتلي
سكان عمارة الشربتلي يستقبلون وزير النقل بالورد
Advertisements
حمادة خطاب
شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلي شققهم  بعد إنتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب  مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك، حيث تم الانتهاء من تنفيذ  كافة الأعمال الهندسية التي أقرتها اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية  الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف علي كافة عمليات الإصلاح. 
 
كان في إستقبال الوزير  عند وصوله عدد من سكان العمارة  الذين قدموا الورود لوزير النقل معبرين عن شكرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية ووزارة النقل على التحرك السريع منذ اللحظة الأولي لإعادة العمارة إلي وضعها الطبيعي مشيرين إلي التعامل المتميز من قبل وزارة النقل  والشركة الفرنسية المنفذة لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ، وأن العمل كان يسير علي مدار الساعة لسرعة إنجاز الأعمال وسرعة عودتهم  إلي العمارة كما  قدم الوزير الشكر والتقدير والورود الى العمال والفنيين والمهندسيين الذين قاموا باعمال الاصلاح تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والغاء اجازاتهم الاسبوعية لسرعة الانجاز 

ثم صعد وزير النقل وسكان العمارة إلي داخلها،  حيث صرح الوزير  خلال تفقده الشقة التي استأجرتها  الهيئة القومية للأنفاق بالعمارة والتي تقع أعلى الركن الذي تم إصلاحه مباشره بأن الحمل المتحرك الموجود في هذه الشقة الآن يبلغ 5 أضعاف الحمل المصممة عليه والتي كانت عليه عندما كانت جديدة ثم لبى وزير النقل دعوة أحد سكان العمارة للترحيب بالوزير ورئيس وقيادات هيئة الأنفاق داخل شقته لتقديم كل الشكر والتقدير  لوزارة النقل على التعامل المتميز خلال هذه المشكلة .

وأكد وزير النقل أن السكان تعاملوا مع الأزمة بكل حب ووطنية للوطن ، ووثقوا في قدرة الحكومة على حل الأزمة، والتعامل مع الموقف بحكمة وقدرة عالية. 

و أنه منذ اللحظة الأولى تم التحرك بسرعة لإنجاز الموقف، وتنفيذ تعليمات اللجنة الفنية واللجنة الهندسية الاستشارية المشكلة للتعامل مع هذه الأزمة.وأن  العمارة آمنة  تماما ، مضيفا  اننا كوزارة  النقل كنا قد وعدنا  سكان العمارة لتعود العمارة إلى حالتها، وهو ما تم بالفعل واليوم نحن نحتفل سويا بهذا الحدث مشيرا إلى أن  الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على استعداد تام  لتجديد جميع أعمال مرافق عمارة الشربتلي، بناء على طلب سكانها و أن الوزارة ستنفذ خطتها لتحديث وتطوير العمارة، وقتما يطلب السكان تنفيذ ذلك، إذ إن العمارة تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها كل فترة بصفة دورية نظرا لقدم تاريخ إنشاء العمارة

 وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن في أولي إهتماماتها وأنها تعمل ليلًا نهارًا في كافة المجالات ومنها مجالات النقل لخدمة المواطن المصري وأنها تتصدى مباشرة  لأي  مشكلة  تخص الشعب المصري  مناشدًا الشعب المصري بالوقوف إلي جانب رئيس الدولة  والحكومة المصرية في التصدي للشائعات التي يطلقها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام وإعاقة مسيرة التنمية الشاملة والتطور الكبير في شتى مجالات الحياة بمصر  ، مشيرا إلى  الشائعة التي أطلقها البعض والتي تخص  منع أهالي الصعيد من الوصول إلي رمسيس  ، حيث أكد الوزير أنه لاتفرقة بين أهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري فكلهم مصريون وطنيون مخلصون وأن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري بأكمله في جميع أنحاء الجمهورية وان الكل  في الدولة والحكومة  المصرية يتسابق لخدمة الشعب المصري.
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم بعد إصلاحها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلحقونا إحنا في كابوس.. مواجهة على الهواء بين سكان الزمالك ووزير النقل

وزير النقل يتفقد موقع عمارة الزمالك المائلة ..صور

كامل الوزير لحفيد علوية جميل: هعيد معاك وهدخل أول واحد عمارة الشربتلي

كامل الوزير يطمئن سكان «الشربتلي»: «أنا أول واحد هيدخل العمارة بعد الترميم».. فيديو

بعد اجتماع الوزراء.. وصول وزير النقل إلى عقار الشربتلي بالزمالك

وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة أسفل "عقار الزمالك"

ترشيحاتنا

مي الغيطي تودع آخر أيام الصيف بـ كاش مايوه لبني

عمرو محمود يس يعلق على هجوم خالد النبوي

لامبارد يستشهد بـ محمد صلاح للرد على انتقادات كلوب

مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 14-9-2020

ليلة التتويج بالدوري .. موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

تعرف على اسعار بروتون ساجا 2020 proton saga اليوم في مصر.. صور

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب