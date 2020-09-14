قرار يستحق التحية.. برلماني يشيد بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من مصروفات الدراسة

وجّه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على موافقته بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي للعام الدراسى 2020 - 2021.





ووصف " الكورانى " في بيان، الاثنين، هذا القرار من الدكتور طارق شوقي بالإنساني، مطالبًا من جميع الوزارات والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة تطبيق نفس الاتجاه لتخفيف الأعباء المالية عن اهالينا من الصم وضعاف السمع.



