قرار يستحق التحية.. برلماني يشيد بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من مصروفات الدراسة

وجّه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية قلبية للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على موافقته بإعفاء الطلاب الصم وضعاف السمع من المصروفات المدرسية لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي للعام الدراسى 2020 - 2021.
ووصف " الكورانى " في بيان، الاثنين، هذا القرار من الدكتور طارق شوقي بالإنساني، مطالبًا من جميع الوزارات والمؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة تطبيق نفس الاتجاه لتخفيف الأعباء المالية عن اهالينا من الصم وضعاف السمع.
وأشاد النائب محمد الكوراني بالدور الكبير والمهمّ الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم جميع انواع الرعاية والدعم والمساندة للصم وضعاف السمع، مطالبًا بإنشاء اتحاد أو كيان قانوني للصم وضعاف السمع لتمثيلهم أمام مختلف الجهات بالدولة وتحقيق مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم.