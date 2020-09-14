طاقة البرلمان: أداء قطاع البترول يتواكب مع أفضل النظم العالمية فى كفاءة منظومة السلامة

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان التطوير والتحديث المستمرين داخل قطاع البترول المصرى جعلت اداء هذا القطاع الاقتصادى الواعد يتواكب مع افضل النظم العالمية بصفة عامة وفى رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المواقع البترولية بصفة خاصة.





وأشاد " السويدى " فى تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين بتأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والاستمرار فى الالتزام بالتوافق البيئى للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة المواقع ، وأيضا الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.





كما اشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد المهندس طارق الملا على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته والاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء واعطاء أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجارى العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.





ووجه النائب طلعت السويدى التحية الى المهندس على بدر رئيس شركة العامرية للبترول على تصريحاته التى أكد فيها أنه تم تكرير حوالى ٦ر٣ مليون طن خام ساهمت بنسبة ١٥٪ من إجمالي طاقات التكرير بمصر، واستطاعت الشركة توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة حوالى ٢١٩ مليون جنيه.





مثمنا تأكيد الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أنه تم تكرير حوالى ٥ر٤ مليون طن خام ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت وأنه تم تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالى ٣٦٠ مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك بالإضافة إلى تغذية شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار.





كما حيا النائب طلعت السويدى تصريحات الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية التى أوضح فيها أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالى٨٨ ألف طن بواقع ٤ر٤٢ ألف طن مبيعات من منتج pvc و ٧ر٣٣ ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالى ٥١٠ مليون جنيه ، وأنه تم تصدير منتجى pvc والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقيمة حوالى ١٧ مليون دولار ، وأن إجمالى الاستثمارات بلغ حوالى ٣٥٥ مليون جنيه ، كما استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج pvc من ٨٠ ألف طن إلى ٢٠٠ ألف طن سنويًا ، فضلًا عن مشروع نظام إدارة الموارد والاصول ERP ومشروعات السلامة والصحة المهنية.





وقال النائب طلعت السويدى ان جميع قيادات ورؤساء شركات البترول بقيادة المهندس طارق الملا يستحقون كل التحية والتقدير من الشعب المصرى العظيم لانهم يواصلون العمل ليلا ونهارا ونجحوا فى تصدير المنتجات البترولية لعدد كبير من دول العلم ، مؤكدا ان هذا القطاع تألق عالميا بعد استغلاله للدعم الكبير الذى يوليه الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع الناجح والمتميز.





وكان المهندس طارق الملا قد ترأس أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام وهي العامرية لتكرير البترول والاسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020 وحضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء.