وزارة التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لبناء قدرات وحدات السكان بـ5 محافظات

بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم ورشة عمل لبناء قدرات العاملين فى وحدات السكان بالمحافظات ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، وذلك بهدف التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء والتى تعقد خلال الفترة من ١٤-١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.





وشارك فى ورشة العمل اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام والدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع.





ويشرف على الورشة فريق عمل مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع .





وأشاد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام بوزارة التنمية المحلية، خلال كلمته فى بداية الورشة، بإنجازات المشروع حتى الآن على الرغم من التحديات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتاَ إلى أن العمل على أرض المحافظات الخاصة بالمشروع يجرى على قدم وساق لتحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطه المشروع وعقد العديد من الاجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد بإستخدام برنامج زووم.





وأضاف أنه تم تشكيل الوحدات فى 5 محافظات جديدة للمشروع وإزالة كل المعوقات والتحديات المؤسسية التى تعوق عمل هذه المحافظات.





وقال رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إن وزارة التنمية المحلية تدعم بناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات من خلال مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل بصورة مستمرة سواء من خلال ورش العمل التى تتاح لهم أو من خلال التدريب.



