قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز نقادة فى قنا.. غدا

أعلنت هندسة كهرباء نقادة في قنا، فى بيان لها اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق تابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، غدًا الثلاثاء.





وأوضح بيان هندسة نقادة، بأن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي "حاجر طوخ – حاجر كوم بلال – حاجر الزوايده – كوم بلال – طوخ - الدرهمات".





وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.





وأضاف بيان هندسة نقاده، بأنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.





وطالب البيان، جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.





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