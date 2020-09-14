اشتباكات بمدينة لانكستر الأمريكية بعد مقتل شاب على يد الشرطة .. فيديو





وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث وقع ظهر أمس الأحد، حيث وصل رجل شرطة، بعد تلقيه بلاغ استدعاء، إلى منزل كان فيه مونييس، البالغ من العمر 27 عاما.





وأوضحت تقارير إعلامية أن مونييس، بعد أن لاحظ رجل الشرطة، غادر المنزل وكان يقترب منه حاملا سكينا في يده، وإثر ذلك أطلق عنصر أجهزة الأمن النار على الشاب الأمريكي اللاتيني عدة مرات، مما أدى إلى مقتله على الفور.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تعرض مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد مقتل المواطن من أصول أمريكية لاتينية، ريكاردو مونييس، على يد الشرطة.