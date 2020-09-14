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حوادث

الدم بقى ميه .. أب يقتل نجله بسبب خلاف على نصف جنيه بمركز الدلنجات في البحيرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:42 م
المجني عليه
المجني عليه
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أسماء الجنبيهى

شهد مركز الدلنجات، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية، عقب تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقام بقتل نجله شنقًا بخرطوم مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلاف على "نصف جنيه"، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال " محمد ع  ١٤ سنة طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم عزبة سعد السيد بالبستان، جثة هامدة إثر اختناق وهبوط في الدورة الدموية يوجد شبهه جنائية


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات للمستشفي وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة  والد المجنى عليه، " علاء م ال "و " عرفه ق ا" ٣٥ سنة، شريك والده فى محل بقالة، بسبب خلاف علي "نصف جنيه"، وتم الاعتداء عليه بواسطة خرطوم مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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