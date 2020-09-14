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محافظات

محافظ الغربية: سرعة الأداء والعمل بشفافية في إدارة المتغيرات المكانية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:33 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاجتماع الأول لإدارة المتغيرات المكانية والتي تم إنشاؤها كوحدة مركزية بالديوان العام وفصلها عن إدارة التخطيط العمراني .

وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وجميع أعضاء الإدارة على مستوى جميع المراكز .

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وأوضح المحافظ أن الإدارة ستختص برصد أي متغيرات تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة ، مؤكدا على أنه سيتم تدريب أعضاء الوحدة لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم بشكل مستمر.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تذليل أي عقبات تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد شهريا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد الموقف منها والتعامل بحزم مع المخالفين .

وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ الغربية كلمة إلى أعضاء الإدارة ، أوضح فيها أن الدولة تعتمد عليهم بشكل كبير في القضاء على مخالفات البناء ، مؤكدا على أهمية دورهم في تنفيذ سياسة الدولة في القضاء على التعديات .

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر قراره رقم 825 والذي تضمن إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية وفصلها عن إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وذلك تحت تبعيته المباشرة وإشراف نائب المحافظ.
محافظ الغربية: سرعة الأداء والعمل بشفافية في إدارة المتغيرات المكانية
محافظ الغربية: سرعة الأداء والعمل بشفافية في إدارة المتغيرات المكانية
محافظ الغربية: سرعة الأداء والعمل بشفافية في إدارة المتغيرات المكانية
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