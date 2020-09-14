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تعليم

بدء الاختبارات الإليكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بالوادي الجديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:26 م
بدء الاختبارات الاليكترونية
بدء الاختبارات الاليكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بالوا
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة  الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء الاختبارات الإليكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية و المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين ( Stem ).

وقال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان له، إن الاختبارات تتم إلكترونيًا بمركز التطوير بديوان عام المديرية ومراكز التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة.

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واوضح ان الاختبارات تتم  بمواد "العلوم _ الرياضيات _ إستعداد عقلي _ لغة انجليزية" لاختيار أفضل المتقدمين بناء على نتائج الإختبارات .

وأضاف جمال أن إنشاء مدارس المتفوقين في مصر إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس.
واوضح ان ذلك ياتي من اجل تحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى.

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