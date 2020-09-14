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أخبار البلد

وزيرة البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جنوح مركب سياحي بالبحر الأحمر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:16 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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حنان توفيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جارٍ التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت محميات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا من الأجهزة المعنية بتعرض أحد المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنة فور الإخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا، كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحري ناتج عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر؛ على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للأضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم و سحب المركب.

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