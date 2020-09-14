تعويض للفنانين.. سياحة البرلمان: عودة الأفراح يقنن ممارسات "الخفاء"

وتعويض الكثير من العاملين فيها وعلى رأسهم الفنانين، الذين تضرروا من توقف الحفلات وتراجع إنتاج الأغاني، مشيرا إلى أن وعي المصريين هو من يضمن استمرار هذه الانفراجة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

واتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، ومن ضمنها الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.