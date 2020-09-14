تعويض للفنانين.. سياحة البرلمان: عودة الأفراح يقنن ممارسات "الخفاء"

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية، جاء تقنينا للممارسات التي كانت تحدث في "الخفى" خلال أزمة كورونا، حيث كانت تقام الأفراح والمناسبات في الخفاء بعيدا عن رقابة الحكومة.
وأضاف صدقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يقضي على عشوائية إقامة الأفراح بوضع ضوابط لإقامتها في المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وبحد أقصى 300 فرد مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وأوضح النائب أن القرار له أهمية اقتصادية كبيرة بتنشيط هذه الصناعة وتعويض الكثير من العاملين فيها وعلى رأسهم الفنانين، الذين تضرروا من توقف الحفلات وتراجع إنتاج الأغاني، مشيرا إلى أن وعي المصريين هو من يضمن استمرار هذه الانفراجة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ونوه إلى أن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات بناءً على توصيات وخطط مدروسة من قبل لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، لذلك كلما زاد الوعي وقلت الإصابات كلما كانت الإجراءات أكثر انفراجا مع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية.
واتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، ومن ضمنها الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.