AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعويض للفنانين.. سياحة البرلمان: عودة الأفراح يقنن ممارسات "الخفاء"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:34 م
إقامة الأفراح
إقامة الأفراح
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية، جاء تقنينا للممارسات التي كانت تحدث في "الخفى" خلال أزمة كورونا، حيث كانت تقام الأفراح والمناسبات في الخفاء بعيدا عن رقابة الحكومة.

وأضاف صدقي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يقضي على عشوائية إقامة الأفراح بوضع ضوابط لإقامتها في المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وبحد أقصى 300 فرد مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.


وأوضح النائب أن القرار له أهمية اقتصادية كبيرة بتنشيط هذه الصناعة وتعويض الكثير من العاملين فيها وعلى رأسهم الفنانين، الذين تضرروا من توقف الحفلات وتراجع إنتاج الأغاني، مشيرا إلى أن وعي المصريين هو من يضمن استمرار هذه الانفراجة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ونوه إلى أن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات بناءً على توصيات وخطط مدروسة من قبل لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، لذلك كلما زاد الوعي وقلت الإصابات كلما كانت الإجراءات أكثر انفراجا مع عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية.

واتخذت لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، "21 سبتمبر"، ومن ضمنها الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء يوضح مصير فتح قاعات الأفراح بعد القرارات الجديدة.. فيديو

حصول 700 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

ضوابط فتح الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية أول سبتمبر

حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

لجنة كورونا:استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة في الفنادق بحد أقصى 300 فرد

إقامة الأفراح| لجنة أزمة كورونا تزف بشرى للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

شكري يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

الجونة يشكر بيدرو .. ورضا شحاتة يقود الفريق حتى نهاية الموسم

هيا افعلها.. أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي برسالة هامة للنادي الأهلي

بلومبرج تكشف عن تفاصيل مفاجئة في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الأهلي ينهي الشوط الأول متفوقا على الزمالك في كرة الطائرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وآمن.. طريقة تحضير بادي لوشن في البيت

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا