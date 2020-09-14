مصابة بـ كورونا.. جامعة المنيا تفجر مفاجأة حول واقعة وفاة سيدة نتيجة للإهمال

قالت جامعة المنيا ردا بشأن ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وفاة السيدة ن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعى للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعاني من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية للمريضة. إيمان أحمد نجاح أنور إ





وأضافت: تم استقبال المريضة فورًا وإجراء الإسعافات الأولية والدخول إلى غرفة العزل بالعناية المركزة تحت أشراف فريق من أطباء النساء والتوليد حيث أن المريضة كانت حامل في الشهر السابع وأطباء العناية المركزة.





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وتابعت: بعد استقرار حالة المريضة تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وتم إجراء كل التحاليل اللازمة وكذلك الاشعة المقطعية والتي أثبتت عدم التأكد من اشتباه عدوى فيروس كورونا إلا بعد إجراء مسحة PCR والتي تم إجراؤها لـ المريضة بمستشفى صدر بنى مزار يوم 5 /9 /2020 من قبل أهل المتوفاة ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة .





وأردفت: أستقر الرأى الطبى على البدء فورا فى برتوكول العلاج الخاص بعدوى ف يروس كورنا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعى وهو عبارة عن ( مضادات حيوية – خافض للحراة – مضادات للتجلط ) .





وواصلت استقرت حالة المريضة لمدة 48 ساعة وذلك يومي السبت والأحد وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا بإستمرار بروتوكول العلاج .





وأشارت إلى إلا أنه فى يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً حدث تدهور مفاجئ في حالة المريضة داخل العناية المركزة وحدث انخفاض حاد فى الضغط والنبض وانخفاض نسبة الأوكسجين فى الدم ودرجة الوعى العام للمريضة وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة ولكن حدث توقف مفاجئ في عضلة القلب وحاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبي ولكن عضلة القلب لم تستجيب للإنعاش.





واستطردت: تم إعلان وفاة المريضة فى تمام الساعة العاشرة مساء وكان التشخيص المبدئي هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة جلطة في الشريان الرئوي وفى هذه الأثناء تدخل أهل المريض بالإعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية واجبهم وان الفيديو المتداول قد تم تصويره داخل العناية المركزة بعد إعلان وفاة المريضة وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بالواقعة.





وقالت: عقب العلم بملابسات الحالة من قبل رئيس الجامعة تم تشكيل لجنة مكونة من عميد الكلية والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مستشفى القلب والصدر لفحص ملابسات الوفاة من كل جوانبها لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات طبية وعلاجية مع المريضة وتماشيها مع البروتوكول المتبع وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى تقصير إن ثبت ذلك.



