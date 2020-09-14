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توك شو

الديهي: علاقات مصر مع دول شمال المتوسط لا تستهدف محاصرة تركيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:43 م
الديهي
الديهي
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عادل نصار
نفى الإعلامي نشأت الديهي، أن يكون الهدف من حرص مصر على إقامة علاقات قوية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الجانب اليوناني والقبرصي والأرميني، هو محاصرة تركيا.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن مصر تحافظ دائما على بناء علاقات مع المحيط الاستراتيجي، وتقف ضد من يهدد مصالح الدولة في البحر المتوسط والمياة الإقليمية.

وأكد أن تركيا تهدد الدول الجارة في المتوسط، عن طريق أسطولها البحري، وعبر الجزر المتنازع عليها مع اليونان؛ الأمر الذي دعا الجانب المصري لبناء جذور علاقات قوية مع الجانب اليوناني القبرصي، بهدف الحفاظ على مصالح متوازنة تؤدي لاستتباب الأمن في شرق المتوسط.
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