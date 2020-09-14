تعيين أيمن عبدالعزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين وخليل لمدرسة الكرة بنادي الزمالك

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين بالنادي موافقة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور علي تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا لقطاع الناشئين.





وأيضا وافق المجلس بتعيين على خليل مديرا لمدرسة الكرة الأساسية وهاني عبادة مديرا إداريا لمدرسة الكرة.





يأتي ذلك خلال الجلسة التي عقدها منصور فى حضور حمادة أنور عضو المجلس والمشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.









ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لتطوير مستمر بقطاع ناشئين النادي من أجل ظهور نجوم جدد من أبناء النادي.





ويقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بمتابعة تقارير الناشئين والاعتماد علي بعض الوجوه الشباب وتصعيدها خلال الفترة الحالية.