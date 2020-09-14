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أخبار البلد

المهندسين: نحرص على مد جسور التعاون مع جميع الدول الإفريقية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
استقبل المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، مساء اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020السفير "برافس برمانتد"، القائم بأعمال سفير موريشيوس فى القاهرة، والدكتور علياء برهان، مدير شئون دول حوض النيل بالقطاع الإفريقى بوزارة الخارجية والمرشحة كسفيرة لمصر بدولة موريشيوس، في إطار الاستعدادات لتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة. 


وأبدى"ضاحي" سعادته بزيارة وفد موريشيوس للنقابة، مؤكدا حرص نقابة المهندسين على مد جسور التعاون مع  جميع الدول الإفريقية، مشيدا بالخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل توقيع بروتوكول مع موريشيوس لتنضم لدول إفريقيا التي وقعت بروتوكولات تعاون مع النقابة، والتي تضم رواندا وتشاد وتنزانيا واوغندا، مُرحبًا بتدريب مهندسى موريشيوس بمصر فور توقيع البروتوكول كما حدث مع باقى الدول الإفريقية الموقعة بروتوكولات مع النقابة.

ومن جانبه أشاد السفير "برافس برمانتد" بدور المهندسين فى نهضة الأوطان، لافتًا إلى أنه ليس مهندسًا إلا أنه يحترم مهنة الهندسة ويفتخر بوجود اثنين من عائلته ينتميان لمهنة الهندسة، معبرًا عن اعتزازه بالخطوة المبدئية لتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر منذ عامين ونصف، ويحترم الحضارة المصرية، وينظر بفخر للأعمال الهندسية بالمشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة. 

فيما أشادت الدكتور علياء برهان، بالتواصل بين نقابة المهندسين ودول إفريقيا، مشيره أنها ستكون حلقة الوصل بين مصر ومورريشيوس مؤكده علي اعتزازها الشديد بنقابة المهندسين المصرية ، مشددة على ضرورة العمل كفريق واحد من أجل بناء إفريقيا وأن المهندسين المصريين سيكونون أحد أعمدة هذا البناء.

كان القائم بأعمال سفير موريشيوس فى القاهرة، قد توجه إلى نادي المهندسين بـ "أبو الفدا" لزراعة شجرة، لتنضم موريشيوس إلى الدول الإفريقية التى قامت بزراعة شجر بلادها بحديقة افريقيا الموجودة بالنادي، وتشمل  تنزانيا ونيجيريا، ورواندا، إثيوبيا، الكونغو، أريتريا. 

وكان المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمهندس احمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الافريقية والسادة أعضاء اللجنة ، في استقبال الوفد الإفريقي بنادي "أبو الفدا".. وفي ختام زيارته للنقابة، كرم نقيب المهندسين القائم بأعمال سفير موريشيوس، والدكتورة علياء برهان، ومنحهم درع النقابة.
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