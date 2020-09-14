AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف عن تفاصيل إصابة لاعبه محمود رزق أمام الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:02 م
الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري
Advertisements
محمد رشاد
تعرض محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لإصابة خطيرة في لقاء الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالجولة السابعة والعشرين للدوري المصري، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وعلم صدى البلد من مصدر بالجهاز الفني للاتحاد السكندري، أن رزق تعرض لكسر في عظمة الأنف بعد اصطدامه بأحمد فتحي نجم الأهلي في الكرة المشتركة التي احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين ضربة جزاء، وأضاعها الاتحاد عن طريق أحمد رفعت.

وتم نقل رزق للمستشفى من أجل الحصول على العلاج اللازم قبل تحديد فترة غيابه عن زعيم الثغر.

ويعاني الاتحاد من مشكلة دفاعية مع إصابة محمد أنور مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يخوض مباراة ودية مع حرس الحدود استعدادا للدوري

إصابة محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري بقطع الرباط الصليبي

الاتحاد السكندري يجري مسحة طبية استعدادا للجونة

إصابة نجم الشباب السعودي بقطع في الرباط الصليبي

بعد إصابة الزمالك.. نجاح جراحة الرباط الصليبي لمدافع الاتحاد السكندري

للمرة الثانية في 8 شهور.. إصابة زانيولو بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

بعد أن وصف أردوغان بالخسيس.. أحمد موسى لترامب: شكرا من القاهرة لـ واشنطن

مجلس الوزراء: كورونا مازال موجودا وأشرس من الأول

بدءا من الأسبوع القادم.. 6 قرارات جديدة للحكومة فى مواجهة كورونا

أحمد موسى يعلن تخلص جماعة الإخوان الإرهابية من الخائن محمد علي

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

حادث آليم .. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء عودتها من امتحان القرآن

AdvertisementS

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

شكوى الجبلاية للفيفا.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

كورونا يضرب الأهلي في معسكر برج العرب.. إصابة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالفيروس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

احذر هذا الأسطول الخارق.. تعرف على أشهر سيارات شرطة دبي.. صور