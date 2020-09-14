الاتحاد السكندري يكشف عن تفاصيل إصابة لاعبه محمود رزق أمام الأهلي

تعرض محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لإصابة خطيرة في لقاء الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب بالجولة السابعة والعشرين للدوري المصري، الذي انتهى بالتعادل السلبي.





وعلم صدى البلد من مصدر بالجهاز الفني للاتحاد السكندري، أن رزق تعرض لكسر في عظمة الأنف بعد اصطدامه بأحمد فتحي نجم الأهلي في الكرة المشتركة التي احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين ضربة جزاء، وأضاعها الاتحاد عن طريق أحمد رفعت.





وتم نقل رزق للمستشفى من أجل الحصول على العلاج اللازم قبل تحديد فترة غيابه عن زعيم الثغر.



