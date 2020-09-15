اليوم.. النقض تنظر طعن صفوت على سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع

تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.





وكان صفوت الشريف قد سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا.





وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.



