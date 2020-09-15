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حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعن صفوت على سجنه 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

وكان صفوت الشريف قد سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم. 

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
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