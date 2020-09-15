أخبار الرياضة| تطورات الحالة الطبية لثلاثي الأهلي بعد إصابتهم بـ كورونا.. وخالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد





أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، قوة العلاقة مع النادي الأهلي.









كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن حالة ياسر إبراهيم وعلي لطفي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بسيطة ومطمئنه.









علق الكابتن خالد الغندور لاعب النادى الزمالك السابق على التحكيم في مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.













أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا استقالته من تدريب أبناء السيد البدوي وذلك بعد الهزيمة الساحقة أمام أسوان برباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري.











